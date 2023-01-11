コンスタンティノス２世死去 最後のギリシャ国王
2023年01月11日09時45分
コンスタンティノス２世（前ギリシャ国王）１０日、アテネで死去、８２歳。国営テレビＥＲＴは、死因を「脳卒中」と伝えた。報道によると、呼吸器の問題で先週からアテネ市内の病院に入院していた。
１９６４年に王位を継承。ギリシャは７４年に共和国となることが決まり、最後のギリシャ国王となった。ロンドンで暮らしていたが、２０１３年にギリシャに戻った。（アテネＡＦＰ時事）。
コンスタンティノス２世死去 最後のギリシャ国王
2023年01月11日09時45分
コンスタンティノス２世（前ギリシャ国王）１０日、アテネで死去、８２歳。国営テレビＥＲＴは、死因を「脳卒中」と伝えた。報道によると、呼吸器の問題で先週からアテネ市内の病院に入院していた。
１９６４年に王位を継承。ギリシャは７４年に共和国となることが決まり、最後のギリシャ国王となった。ロンドンで暮らしていたが、２０１３年にギリシャに戻った。（アテネＡＦＰ時事）。
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ウォール・ストリート・ジャーナル