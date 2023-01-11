【１面トップ】

〔朝日〕津波避難 変わる「車禁止」 高齢者ら考慮 訓練広がる〔東日本大震災１２年 ３・１１の現在地〕

〔毎日〕旧統一教会「日韓トンネル」構想 九州に４６万平方メートル取得 信者の多額献金使用か

〔読売〕日米 軍民両用技術を推進 首脳会談で一致へ 無人機やＡＩ 対中抑止を強化

〔日経〕ファストリ 人件費１５％増へ 国内 年収最大４割上げ 国際人材獲得狙う

〔産経〕日英、安保協力を円滑化 協定締結へ 日伊、外務・防衛新協議

〔東京〕東京物価４．０％上昇 １２月 ４０年８カ月ぶり伸び 食料品など高騰▽「物価高超える」には６％近い賃上げ必要

【他の１面独自記事】

◆徴用工 韓国が「解決策」 最終調整 日韓寄付で賠償肩代わり（朝日）

◆防衛大にサイバー学科 ２７年度にも新設 幹部候補を養成（日経）

◆「不適切」入札担当 過去にも指摘２度 原子力規制庁 交代させず放置（東京）

【共通ニュース】

◆中国、日本でビザ発給停止 コロナ水際対策に対抗か

◆ブラジル襲撃 前大統領支持１５００人拘束 ＳＮＳ投稿引き金か

◆林外相「法の支配で連帯を」 ウクライナ侵攻 ブラジルで講演

◆世界の成長率１．７％ 今年予測 世銀が大幅下方修正

◆サンマ水揚げ最低 ４年連続 資源回復見通せず

◆海自護衛艦が自力航行不能 山口沖、岩に乗り上げか（続）