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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月11日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕津波避難　変わる「車禁止」　高齢者ら考慮　訓練広がる〔東日本大震災１２年　３・１１の現在地〕
〔毎日〕旧統一教会「日韓トンネル」構想　九州に４６万平方メートル取得　信者の多額献金使用か
〔読売〕日米　軍民両用技術を推進　首脳会談で一致へ　無人機やＡＩ　対中抑止を強化
〔日経〕ファストリ　人件費１５％増へ　国内　年収最大４割上げ　国際人材獲得狙う
〔産経〕日英、安保協力を円滑化　協定締結へ　日伊、外務・防衛新協議
〔東京〕東京物価４．０％上昇　１２月　４０年８カ月ぶり伸び　食料品など高騰▽「物価高超える」には６％近い賃上げ必要
【他の１面独自記事】
◆徴用工　韓国が「解決策」　最終調整　日韓寄付で賠償肩代わり（朝日）
◆防衛大にサイバー学科　２７年度にも新設　幹部候補を養成（日経）
◆「不適切」入札担当　過去にも指摘２度　原子力規制庁　交代させず放置（東京）
【共通ニュース】
◆中国、日本でビザ発給停止　コロナ水際対策に対抗か
◆ブラジル襲撃　前大統領支持１５００人拘束　ＳＮＳ投稿引き金か
◆林外相「法の支配で連帯を」　ウクライナ侵攻　ブラジルで講演
◆世界の成長率１．７％　今年予測　世銀が大幅下方修正
◆サンマ水揚げ最低　４年連続　資源回復見通せず
◆海自護衛艦が自力航行不能　山口沖、岩に乗り上げか（続）

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