【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、１２日に発表される昨年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレ緩和を示すとの期待に支えられ、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８６．４５ドル高の３万３７０４．１０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０６．９８ポイント高の１万０７４２．６３で引けた。