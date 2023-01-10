円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年01月10日21時32分
【ロンドン時事】１０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３２円近辺で小動きとなった。正午現在は１３２円００～１０銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年01月10日21時32分
【ロンドン時事】１０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３２円近辺で小動きとなった。正午現在は１３２円００～１０銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル