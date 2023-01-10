【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３１円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１３１円８０～９０銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。