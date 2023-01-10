椎名哲也氏死去（元東京都民銀行〈現きらぼし銀行〉頭取）
2023年01月10日18時13分
椎名 哲也氏（しいな・てつや＝元東京都民銀行〈現きらぼし銀行〉頭取）２０２２年１２月２３日死去、８２歳。千葉県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男理一（りいち）氏。
椎名哲也氏死去（元東京都民銀行〈現きらぼし銀行〉頭取）
2023年01月10日18時13分
椎名 哲也氏（しいな・てつや＝元東京都民銀行〈現きらぼし銀行〉頭取）２０２２年１２月２３日死去、８２歳。千葉県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男理一（りいち）氏。
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