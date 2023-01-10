日本学生野球協会は１０日、全国の各大学野球連盟と高校野球連盟から推薦された２０２２年度の表彰選手７２人（高校の埼玉県は該当者なし）を発表した。



仲地「１年目から勝負」 中日が新入団発表―プロ野球

大学では東京六大学を春秋連覇した明大の村松開人主将（プロ野球中日）ら２６人。高校は巨人からドラフト１位指名された浅野翔吾主将（香川・高松商）ら４６人が選ばれた。表彰選手は次の通り。

▽大学 林虹太（東農大オホーツク）三浦響（星槎道都大）金村尚真（富士大）杉沢龍（東北福祉大）赤平竜太（東日本国際大）高坂綾（千葉経大）猪多善貴（上武大＝学生コーチ）門脇誠（創価大）村松開人（明大）田中幹也（亜大）打田啓将（日体大）土井克也（神奈川大）中村昂央（名城大）木川静（静岡大）新谷侑哉（金沢学院大＝主務）伊藤伶真（京大）碓井雅也（大商大）岩本大輔（天理大）薗佑海（大阪公立大）平井詢也（仏教大＝学生コーチ）石伊雄太（近大工学部）平松大輝（環太平洋大）山中大河（高知工大＝主務・学生コーチ）村上幸人（福岡大）住田基（九州共立大）柏木拓（日本文理大）

▽高校 浜野櫂（札幌大谷）洗平歩人（青森・八戸学院光星）小松大樹（岩手・一関学院）田中元輝（秋田・能代松陽）佐藤叶人（山形・鶴岡東）佐藤悠斗（仙台育英）赤堀颯（福島・聖光学院）石川ケニー（茨木・明秀日立）平井悠馬（国学院栃木）阿久津佑太（群馬・樹徳）相沢秀光（山梨学院）森本哲星（千葉・市船橋）布施東海（東京・二松学舎大付）玉城陽希（横浜）寺尾拳聖（長野・佐久長聖）田中晴也（新潟・日本文理）近藤祐星（富山・高岡商）佐々木優太（石川・星稜）春山陽登（福井・敦賀気比）加藤大登（静岡・日大三島）有馬伽久（愛知・愛工大名電）伊佐次快麻（岐阜・中京）宇佐美貴也（三重）山田陽翔（滋賀・近江）辻井心（京都国際）戸井零士（奈良・天理）岡西佑弥（智弁和歌山）星子天真（大阪桐蔭）後藤剣士朗（兵庫・社）横井寿海（岡山・創志学園）久城洸太（鳥取商）朝生弦大（広島・盈進）岡海善（島根・浜田）山下世虎（山口・下関国際）浅野翔吾（香川・高松商）住吉栄祐（愛媛・帝京五）三浦鉄昇（徳島・鳴門）池辺由伸（高知・明徳義塾）野田海人（福岡・九州国際大付）上原風雅（佐賀・有田工）柿本彩人（長崎・海星）園村慧人（熊本・九州学院）江藤隼希（大分・明豊）高橋正道（宮崎・富島）中尾歩（鹿児島実）禰覇盛太郎（沖縄・興南）