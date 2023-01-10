１０日午後０時１０分ごろ、山口県の周防大島沖の瀬戸内海で、海上自衛隊の護衛艦「いなづま」が船体に衝撃を受け、自力航行できなくなった。けが人や他の船舶への影響は確認されておらず、海自などが原因を調べている。



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海自などによると、現場周辺の海面に油膜が確認されている。海底の岩などと接触した可能性があるという。