現職平井氏が５選出馬表明 鳥取知事選
2023年01月10日16時49分
鳥取県の平井伸治知事（６１）は１０日の記者会見で、任期満了に伴う４月の知事選に５選を目指して立候補する意向を表明した。コロナ禍後の経済社会活動の活性化が重要な課題との認識を示した上で、「皆さんから背中を押してもらったので、その声に応えたい」と語った。知事選への出馬を明らかにしたのは平井氏が初めて。
現職平井氏が５選出馬表明 鳥取知事選
2023年01月10日16時49分
鳥取県の平井伸治知事（６１）は１０日の記者会見で、任期満了に伴う４月の知事選に５選を目指して立候補する意向を表明した。コロナ禍後の経済社会活動の活性化が重要な課題との認識を示した上で、「皆さんから背中を押してもらったので、その声に応えたい」と語った。知事選への出馬を明らかにしたのは平井氏が初めて。
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