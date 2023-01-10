年賀はがき、抽選会なし 日本郵便
2023年01月10日16時33分
日本郵便は１０日、１９５０年から実施してきたお年玉付き年賀はがき・切手の抽選会を今年は開催しないと発表した。抽選自体は弁護士の立ち会いの下で行い、結果は１５日午後１時ごろ公表する。抽選の様子は動画で配信する。
年賀はがき、抽選会なし 日本郵便
2023年01月10日16時33分
日本郵便は１０日、１９５０年から実施してきたお年玉付き年賀はがき・切手の抽選会を今年は開催しないと発表した。抽選自体は弁護士の立ち会いの下で行い、結果は１５日午後１時ごろ公表する。抽選の様子は動画で配信する。
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