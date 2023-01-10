安倍晋三元首相が奈良市で街頭演説中に銃撃され死亡した事件で、殺人容疑で送検された無職山上徹也容疑者（４２）の刑事責任能力を調べる鑑定留置が１０日、終了した。同容疑者の身柄は同日午後、捜査本部がある奈良県警奈良西署に移された。奈良地検は鑑定結果などを踏まえ、勾留期限の１３日までに殺人罪で起訴する方針。