岸田首相、佐渡金山遺産登録へ説明 ユネスコ事務局長と会談
2023年01月10日15時12分
【パリ時事】岸田文雄首相は９日午後（日本時間同日夜）、フランス・パリで国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアズレ事務局長と会談し、世界文化遺産登録を目指す「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）について説明した。アズレ氏とは世界遺産委員会への対応に関し、協力することで一致した。
岸田首相、佐渡金山遺産登録へ説明 ユネスコ事務局長と会談
2023年01月10日15時12分
【パリ時事】岸田文雄首相は９日午後（日本時間同日夜）、フランス・パリで国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアズレ事務局長と会談し、世界文化遺産登録を目指す「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）について説明した。アズレ氏とは世界遺産委員会への対応に関し、協力することで一致した。
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