２０１円高の２万６１７５円５６銭 １０日の平均株価
2023年01月10日15時12分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６１７５円５６銭と前営業日終値比２０１円７１銭高で終わった。出来高は概算で１１億１１００万株。
２０１円高の２万６１７５円５６銭 １０日の平均株価
2023年01月10日15時12分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６１７５円５６銭と前営業日終値比２０１円７１銭高で終わった。出来高は概算で１１億１１００万株。
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