首相動静（１月１０日）
2023年01月10日14時41分
（現地時間）
９日午後、フランス・パリのホテル「ロワイヤル・モンソー」で国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長の表敬。ノートルダム大聖堂をマクロン大統領と共に視察。大統領府でマクロン氏と共同記者発表。ワーキングディナー。首脳会談。宿泊先の同ホテル。
首相動静（１月１０日）
2023年01月10日14時41分
（現地時間）
９日午後、フランス・パリのホテル「ロワイヤル・モンソー」で国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長の表敬。ノートルダム大聖堂をマクロン大統領と共に視察。大統領府でマクロン氏と共同記者発表。ワーキングディナー。首脳会談。宿泊先の同ホテル。
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