韓国に短期ビザ発給停止 中国
2023年01月10日14時06分
【北京時事】在韓中国大使館は１０日、中国からの渡航者に対する水際対策強化への対抗措置として、韓国向けの短期ビザ発給を停止すると発表した。
韓国に短期ビザ発給停止 中国
2023年01月10日14時06分
【北京時事】在韓中国大使館は１０日、中国からの渡航者に対する水際対策強化への対抗措置として、韓国向けの短期ビザ発給を停止すると発表した。
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