米ワシントン州ベリンハム--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- 光学・フォトニクスの国際学会であるSPIEの表彰委員会は本日、栄誉ある年次表彰の受賞者を発表しました。当学会による本賞は、医学、天文学、リソグラフィー、光計測学、光学設計、コミュニティー・リーダーシップなど、さまざまな専門分野における変革的進歩をたたえるもので、技術的業績のほか、SPIEへの献身的な貢献や、その組織としての使命への支援を表彰します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230110005937/ja/

Graham Reed is the 2023 recipient of the SPIE Gold Medal. (Photo: Business Wire)