アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- MENA(中東・北アフリカ)地域有数の民間医療サービスプロバイダーであるバージール・ホールディングスは、コンプレックスケアと小児科のサブスペシャリティに傾注する継続的な取り組みの一環として、著名な整形外科医のドロール・ペイリー医師と協力し、UAEで診療所を開設しました。アブダビのバージール・メディカル・シティ(BMC)に位置するペイリー・ミドルイースト・クリニックは、世界水準の整形外科専門医療を提供することで、この地域における複雑な手術の拠点になることを目指しています。本診療所は、約2万件の四肢延長・再建関連手術を行ってきたペイリー医師による中東・アジア初の診療所です。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230110005572/ja/

Dr. Dror Paley and his team at Paley Middle East Clinic in Burjeel Medical City with Dr. Shamsheer-Vayalil, Founder and Chairman, Burjeel Holdings, and other senior management officials. (Photo: AETOSWire)