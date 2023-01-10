みずほ銀行の看板

みずほ銀行は１０日、大企業向け融資の指標となる１月の長期プライムレート（最優遇貸出金利）を前月から０．１５％引き上げ、年１．４０％にすると発表した。日銀の金融緩和政策修正を受けた足元の金利上昇傾向を踏まえ、２０１２年２月以来１０年１１カ月ぶりの高水準。１１日から適用する。