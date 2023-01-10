観光需要、着実に喚起 松野官房長官
2023年01月10日12時09分
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、国の観光需要喚起事業「全国旅行支援」が同日再開したことに関し、「できる限り多くの方々に（国内各地を）訪れていただけるよう（同事業を）着実に進めていきたい」と述べた。同時に、新型コロナウイルス感染が拡大している現状に注意が必要だと指摘し、「旅行者には引き続き基本的な感染対策をしっかり行っていただきたい」と呼び掛けた。
観光需要、着実に喚起 松野官房長官
2023年01月10日12時09分
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、国の観光需要喚起事業「全国旅行支援」が同日再開したことに関し、「できる限り多くの方々に（国内各地を）訪れていただけるよう（同事業を）着実に進めていきたい」と述べた。同時に、新型コロナウイルス感染が拡大している現状に注意が必要だと指摘し、「旅行者には引き続き基本的な感染対策をしっかり行っていただきたい」と呼び掛けた。
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