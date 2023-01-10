欧州サッカー各国リーグ（９日）
2023年01月10日09時22分
▽スペイン１部リーグ
ビルバオ ０―０ オサスナ
▽イタリア・セリエＡ
ベローナ ２―０ クレモネーゼ
アタランタ ２―１ ボローニャ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（９日）
2023年01月10日09時22分
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ビルバオ ０―０ オサスナ
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