円相場、１３１円７２～７３銭 １０日午前９時現在
2023年01月10日09時11分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３１円７２～７３銭と、前営業日（１３４円２１～２３銭）に比べ２円４９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３１円７２～７３銭 １０日午前９時現在
2023年01月10日09時11分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３１円７２～７３銭と、前営業日（１３４円２１～２３銭）に比べ２円４９銭の円高・ドル安となった。
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