【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ長期化観測が後退したことを背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台後半に上昇した。午後５時現在は１３１円８４～９４銭と、前週末同時刻比２０銭の円高・ドル安。