鳥インフル、処分数１０００万羽超 今季、全国で
2023年01月10日09時10分
宮崎県は１０日、川南町の採卵鶏農場で致死率が高い高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、この農場が卵を産ませるために飼育している約１０万羽すべての殺処分に着手。これにより、過去最多を更新している今シーズンの処分数は全国で計１０００万羽を超える。全国５７例目。
鳥インフル、処分数１０００万羽超 今季、全国で
2023年01月10日09時10分
宮崎県は１０日、川南町の採卵鶏農場で致死率が高い高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、この農場が卵を産ませるために飼育している約１０万羽すべての殺処分に着手。これにより、過去最多を更新している今シーズンの処分数は全国で計１０００万羽を超える。全国５７例目。
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