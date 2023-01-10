時事ドットコムニュース

>

政治

>

岸田首相、ノートルダム大聖堂視察

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

岸田首相、ノートルダム大聖堂視察

2023年01月10日06時30分

２０１９年４月に火災に遭ったノートルダム大聖堂を訪れた岸田文雄首相（左から２人目）。中央はフランスのマクロン大統領＝９日、パリ（ＡＦＰ時事）

２０１９年４月に火災に遭ったノートルダム大聖堂を訪れた岸田文雄首相（左から２人目）。中央はフランスのマクロン大統領＝９日、パリ（ＡＦＰ時事）

　【パリ時事】フランスを訪問中の首相は９日午後（日本時間１０日午前）、マクロン大統領と共にパリのノートルダム大聖堂を訪問した。大聖堂は２０１９年の火災で尖塔（せんとう）などが焼失し、再建に向けた作業が続いている。

〔写真特集〕ノートルダム大聖堂で大火災

　首相は視察後の日仏首脳共同記者発表で「多くの日本国民も心を痛め、再建の取り組みを支援してきた」と強調。「復興に向けた努力を続ける関係者に心から敬意を表する」と語った。

関連記事

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ