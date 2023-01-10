ＮＹ株反落、１１２ドル安 利益確定売り優勢
2023年01月10日07時10分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク株式相場は、前週末の急伸を受けて利益確定売りが優勢となり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１１２．９６ドル安の３万３５１７．６５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６６．３６ポイント高の１万０６３５．６５で引けた。
ＮＹ株反落、１１２ドル安 利益確定売り優勢
2023年01月10日07時10分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク株式相場は、前週末の急伸を受けて利益確定売りが優勢となり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１１２．９６ドル安の３万３５１７．６５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６６．３６ポイント高の１万０６３５．６５で引けた。
話題のニュース
国際用語
国際
ＮＹ円、１３１円台後半(01/10 07:58)
ＮＹ株反落、１１２ドル安 利益確定売り優勢(01/10 07:10)
議会襲撃で１５００人拘束 首都、落ち着き取り戻す―ブラジル(01/10 07:09)
仏で安楽死容認に危機感 医師ら「使命ではない」と反対―多数派世論は合法化支持(01/10 07:07)
家族との確執赤裸々に 回顧録出版、関係修復困難か―英王子(01/10 07:04)
特別大陪審が最終報告 トランプ氏の選挙「介入」問題―米ジョージア州(01/10 06:49)
ウクライナ東部、英国人２人が不明 ロシア猛攻のバフムト近郊(01/10 06:21)
大巡礼「今年は規制なし」 コロナ禍前の人数受け入れ―サウジ(01/10 05:25)
シリア越境支援、半年延長 全会一致で決議採択―国連安保理(01/10 04:52)
ロシア・ウクライナ人権代表が今週会談 拘束者交換巡りトルコで(01/10 04:50)
インドネシアでＭ７．６(01/10 03:47)
豪、対中抑止力を強化 米ロケット砲など導入(01/10 00:03)
ＮＹ株、続伸(01/09 23:51)
税の送金差し止めは「新たな戦争」 パレスチナ首相、イスラエルに反発(01/09 23:27)
ＮＹ円、１３１円台後半(01/09 23:27)
デモ参加者処刑でイラン非難 ロシアのインフラ攻撃は「犯罪」―ローマ教皇(01/09 22:54)
中ロ外相が電話会談 ウクライナ巡り意見交換(01/09 22:26)
円、１３２円台半ば ロンドン外為(01/09 21:30)
警官隊、キャンプを包囲 ボルソナロ氏支持者ら野営―ブラジル首都(01/09 21:01)
英首相、ＳＢＧ首脳らと協議 半導体子会社の上場巡り―報道(01/09 20:59)
全部は無理 ＮＡＴＯ加盟へトルコの要求―スウェーデン首相(01/09 20:39)
米大統領、不法入国対策アピール 南部国境、初の視察(01/09 20:31)
ウクライナ東部激戦続く ロシアとベラルーシ、１６日から訓練(01/09 19:40)
新外相、アフリカ歴訪へ 中国(01/09 19:07)
バス正面衝突、３９人死亡 セネガル(01/09 19:03)
円、１３２円台前半 ロンドン外為(01/09 18:23)
米作家ラッセル・バンクス氏死去(01/09 18:18)
ブラジル議会侵入「断固反対」 中国外務省(01/09 18:17)
中国河南省、８９％が感染 新型コロナ、地方に広がる―地元政府発表(01/09 17:08)
台湾周辺でまた演習 中国軍、対米接近警戒(01/09 16:48)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定