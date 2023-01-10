今年前半に２プラス２ 日仏首脳
2023年01月10日04時51分
【パリ時事】岸田文雄首相は９日（日本時間１０日午前）、フランスのマクロン大統領との首脳会談に先立つ共同記者発表で、今年前半に両国の外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）開催を目指すと明らかにした。
今年前半に２プラス２ 日仏首脳
2023年01月10日04時51分
【パリ時事】岸田文雄首相は９日（日本時間１０日午前）、フランスのマクロン大統領との首脳会談に先立つ共同記者発表で、今年前半に両国の外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）開催を目指すと明らかにした。
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