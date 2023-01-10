インドネシアでＭ７．６
2023年01月10日03時47分
米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、インドネシアのタニンバル諸島付近で日本時間１０日午前２時４７分、マグニチュード（Ｍ）７．６の地震が発生した。震源の深さは９５．２キロ。太平洋津波警報センターによれば、津波警報は出ていない。
インドネシアでＭ７．６
2023年01月10日03時47分
米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、インドネシアのタニンバル諸島付近で日本時間１０日午前２時４７分、マグニチュード（Ｍ）７．６の地震が発生した。震源の深さは９５．２キロ。太平洋津波警報センターによれば、津波警報は出ていない。
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