ＩＶＥ、新人賞・大賞を初めて同時受賞…ＢＴＳ、６年連続でアル…
グループＩＶＥ（アイブ）がゴールデンディスクアワードの新人賞に続き、デジタル音源部門大賞を受賞した。ＢＴＳ（防弾少年団）は６年連続でアルバム部門の大賞を獲得し、新記録を塗り替えた。
７日午後、タイで… 全文表示（2023/01/09-08:28）
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