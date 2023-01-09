ＮＹ株、続伸
2023年01月09日23時51分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。中国が新型コロナウイルス対策として実施していた入国時の隔離措置を撤廃したことを好感した買いが先行している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１１１．９３ドル高の３万３７４２．５４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９７．９１ポイント高の１万０６６７．２０。
ＮＹ株、続伸
2023年01月09日23時51分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。中国が新型コロナウイルス対策として実施していた入国時の隔離措置を撤廃したことを好感した買いが先行している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１１１．９３ドル高の３万３７４２．５４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９７．９１ポイント高の１万０６６７．２０。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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