【ニューヨーク時事】週明け９日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ長期化への懸念が後退する中、円買い・ドル売りがやや優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台後半に上昇した。午前９時現在は１３１円７０～８０銭と、前週末午後５時比３４銭の円高・ドル安。