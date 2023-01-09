全国高校体育連盟サッカー部技術委員会は９日、第１０１回全国高校選手権の大会優秀選手３６人を発表し、初優勝した岡山学芸館からＦＷ今井拓人やＭＦ山田蒼ら６人が選ばれた。準優勝の東山（京都）からもＭＦ阪田澪哉ら６人を選出。

ベスト４の神村学園（鹿児島）からはボルシアＭＧ（ドイツ）に加入するＦＷ福田師王やＭＦ大迫塁ら５人が入った。青森山田の小湊絆、日大藤沢（神奈川）の森重陽介の両ＦＷも選ばれた。