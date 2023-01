ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ニュー・フロンティア・アドバイザーズ社長兼最高経営責任者(CEO)のリチャード・ミショー博士は本日、資産運用の理論と実践に関する最新の研究書「Finance’s Wrong Turns: A New Framework for Financial Markets, Asset Management, and Social Science, published by Palgrave Macmillan」を出版したことを発表しました。

金融理論と専門的な投資慣行は基礎的な危機に直面しています。アクティブ運用戦略および伝統的なクオンツ投資技術が、意味のある投資期間においてリスク調整およびコスト調整後で優れたリターンをもたらすという信頼できる証左はほとんど存在しません。しばしば投資家は、コストが最小で、情報のないインデックス投資あるいはルールに基づくファクター運用を採用します。投資家が専門的な資産運用をますます無視するようになっているのはなぜでしょうか。専門的な資産運用は正当化できるのでしょうか。

経済・金融理論は60年以上にわたって間違いを犯しており、これが専門的な資産運用の有効性が持続的に劣ってきたことの基本的な原因です。合理的な経済理論を定義づけるとされてきた数学的な公理は、現在では人間の合理的な意思決定の一貫したパターンと矛盾していることが立証されていると考えられています。要するに、金融・社会科学は、生産的で有益な形で活用する前に裏付けをする必要があったのです。

エージェント・ベース・モデル、選好理論における革新、期待効用理論の新たな捉え方を通じた経済・金融理論の社会学的視点の新たな理解が、金融仲介者としての、そして長期的投資目標の達成のための特有の適切な枠組みとしての近代株式市場の新たな理解につながります。その結果、金融・経済理論のより人間的な社会学的視点と投資慣行の強化がもたらされます。

「Finance’s Wrong Turns」では、ほとんどのビジネススクールの授業や専門家のプレゼンテーションで教えられている経済的枠組みを使用して、クオンツ資産運用の伝統的なツールの限界にあらためて光を当てています。分かりやすい言葉で、ミショーは、現代的統計ツールや米国特許の手法とイノベーションを採用してポートフォリオの最適性と専門的資金運用の強化手段を再定義することを提唱しています。

著者について

リチャード・ミショー博士は、ニュー・フロンティア・アドバイザーズの社長、創業者、最高経営責任者です。ボストン大学で数学と統計学の博士号を取得し、コロンビア大学で資産運用学を教えた経験があります。資産配分、投資戦略、グローバルな資産運用、最適化、株式評価、取引コストに重点を置いた研究およびコンサルティングを行っています。Efficient Asset Management (Harvard 1998, 2nd ed. Oxford 2008 with Robert Michaud)、Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection (CFA Research Monograph 1999)の著者であり、60本を超える論文、マニュスクリプト、白書を執筆しており、これらはSSRN.com、Researchgate.com、およびニュー・フロンティアのウェブサイト(www.newfrontieradvisors.com)で入手可能です。ミショーは、ポートフォリオ最適化と資産運用に関する4件の米国特許の共同保有者で、最適化に関する業績によりGraham and Dodd Scroll賞を授与されました。また、Financial Analysts Journalの元編集委員で、Journal of Investment Managementの共同編集者を務めており、「Q」グループの元取締役です。ミショー博士の研究は先ごろ、WatersTechnology 2019: "Rebel Math"で取り上げられました。主な出版記事には、Institutional Investor 2010: Modern Portfolio Theory’s Evolutionary Road、Pensions & Investments 2003 “Markowitz says Michaud has built a better mousetrap”があります。

ニュー・フロンティア・アドバイザーズについて

ニュー・フロンティア ニュー・フロンティア・アドバイザーズはマサチューセッツ州ボストンに本拠を置く民間の資産運用会社です。ニュー・フロンティアは、金融アドバイザーとそのクライアントのために資産ポートフォリオを最適化することにより、運用目標の達成確率を最大化します。1999年に設立されたニュー・フロンティアの資産運用残高はおよそ45億ドルです。ポートフォリオ最適化のリーダーおよび初のETFストラテジストとして、ニュー・フロンティアは上場投資信託(ETF)を活用したポートフォリオ構築の草分けとなっています。当社のリサーチ、ポートフォリオ最適化とリバランシングに関する特許取得済みの運用テクノロジー、実証された投資プロセスの活用により、当社はクライアントのための最も有効なリスク管理ポートフォリオの設計に取り組んでいます。

詳細情報については、www.newfrontieradvisors.com www.newfrontierinstitute.com をご覧ください。また、ツイッター(@NFABoston)で当社広報をフォローしてください。

