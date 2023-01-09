円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年01月09日18時23分
【ロンドン時事】週明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３２円台前半で推移した。午前９時現在は１３２円１０～２０銭と、前週末午後４時比３０銭の円高・ドル安。
円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年01月09日18時23分
【ロンドン時事】週明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３２円台前半で推移した。午前９時現在は１３２円１０～２０銭と、前週末午後４時比３０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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