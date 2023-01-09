大相撲初場所・十両取組表（３日目）
2023年01月09日18時22分
東 西
対馬洋―魁 勝
白鷹山―朝乃山
貴健斗―湘南海
島津海―照 強
豪ノ山―千代栄
英乃海―北の若
志摩海―狼 雅
美ノ海―栃武蔵
大翔鵬―荒篤山
金峰山―千代国
炎 鵬―欧勝馬
熱海富―東白龍
大奄美―武将山
天空海―北青鵬
大相撲初場所・十両取組表（３日目）
2023年01月09日18時22分
東 西
対馬洋―魁 勝
白鷹山―朝乃山
貴健斗―湘南海
島津海―照 強
豪ノ山―千代栄
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