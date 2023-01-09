東 西

対馬洋―魁 勝

白鷹山―朝乃山

貴健斗―湘南海

島津海―照 強

豪ノ山―千代栄

英乃海―北の若

志摩海―狼 雅

美ノ海―栃武蔵

大翔鵬―荒篤山

金峰山―千代国

炎 鵬―欧勝馬

熱海富―東白龍

大奄美―武将山

天空海―北青鵬