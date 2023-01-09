中国河南省、８９％が感染 新型コロナ、地方に広がる―地元政府発表
2023年01月09日17時08分
【北京時事】中国河南省政府は９日、同省の新型コロナウイルス感染率が６日時点で推計８９％に達したと発表した。中国政府が示す感染情報は実態と懸け離れていると指摘されるが、一部の地方政府は推計値の公表に踏み切っている。北京や上海など大都市圏だけでなく、感染の地方への広がりが明らかになっている。
中国河南省、８９％が感染 新型コロナ、地方に広がる…
2023年01月09日17時08分
【北京時事】中国河南省政府は９日、同省の新型コロナウイルス感染率が６日時点で推計８９％に達したと発表した。中国政府が示す感染情報は実態と懸け離れていると指摘されるが、一部の地方政府は推計値の公表に踏み切っている。北京や上海など大都市圏だけでなく、感染の地方への広がりが明らかになっている。
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