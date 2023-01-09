大阪湾に体長８メートルのクジラ 淀川河口、海保が注意呼び掛け
2023年01月09日16時41分
９日午前７時４０分ごろ、大阪湾の淀川河口付近で「クジラが迷い込んでいる」と第５管区海上保安本部（神戸市）に通報があった。大阪海上保安監部によると、大阪市西淀川区の阪神高速湾岸線中島パーキングエリアから南西約１５０メートル付近で、泳いでいる体長約８メートルのクジラを確認した。淀川河口付近にクジラが現れるのは珍しいとみられ、海保は周辺を航行する船舶に注意を呼び掛けている。
大阪湾に体長８メートルのクジラ 淀川河口、海保が注意呼び掛け
2023年01月09日16時41分
９日午前７時４０分ごろ、大阪湾の淀川河口付近で「クジラが迷い込んでいる」と第５管区海上保安本部（神戸市）に通報があった。大阪海上保安監部によると、大阪市西淀川区の阪神高速湾岸線中島パーキングエリアから南西約１５０メートル付近で、泳いでいる体長約８メートルのクジラを確認した。淀川河口付近にクジラが現れるのは珍しいとみられ、海保は周辺を航行する船舶に注意を呼び掛けている。
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