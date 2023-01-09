ＮＨＬ試合結果（８日）
2023年01月09日16時02分
ブルーインズ ７―１ ダックス
ジェッツ ７―４ カナックス
スターズ ５―１ パンサーズ
キャピタルズ １―０ ブルージャケ
ッツ
ペンギンズ ４―１ コヨーテス
ブラックホー ４―３ フレームズ
クス
ブルース ３―０ ワイルド
メープルリー ６―２ フライヤーズ
フス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（８日）
2023年01月09日16時02分
ブルーインズ ７―１ ダックス
ジェッツ ７―４ カナックス
スターズ ５―１ パンサーズ
キャピタルズ １―０ ブルージャケ
ッツ
ペンギンズ ４―１ コヨーテス
ブラックホー ４―３ フレームズ
クス
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フス
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