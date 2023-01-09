昌子が右膝を負傷、全治６週間 Ｊ１鹿島
2023年01月09日15時11分
Ｊ１鹿島は９日、元日本代表ＤＦ昌子源（３０）が右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で全治約６週間と診断されたと発表した。８日の練習中に痛めた。昌子はＧ大阪から、５シーズンぶりに鹿島に復帰した。
昌子が右膝を負傷、全治６週間 Ｊ１鹿島
2023年01月09日15時11分
Ｊ１鹿島は９日、元日本代表ＤＦ昌子源（３０）が右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で全治約６週間と診断されたと発表した。８日の練習中に痛めた。昌子はＧ大阪から、５シーズンぶりに鹿島に復帰した。
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