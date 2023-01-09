茨城県庁

茨城県は９日、城里町の養鶏場で致死率が高い高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。この養鶏場で卵を産ませるために飼育されている鶏約９３万羽はすべて殺処分される。これにより、今シーズンの処分数は全国で約９９８万羽に上り、２０２０年秋から２１年春にかけての約９８７万羽を超えて過去最多を更新する。