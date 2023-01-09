欧州サッカー各国リーグ（８日）
2023年01月09日09時26分
▽スペイン１部リーグ
Ｒソシエダー ２―０ アルメリア
ド
ベティス ２―１ バリェカノ
セビリア ２―１ ヘタフェ
バルセロナ １―０ Ａマドリード
▽イタリア・セリエＡ
サレルニター １―１ ト リ ノ
ナ
ラツィオ ２―２ エンポリ
スペツィア ０―０ レッチェ
ナ ポ リ ２―０ サンプドリア
ＡＣミラン ２―２ ロ ー マ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（８日）
2023年01月09日09時26分
▽スペイン１部リーグ
Ｒソシエダー ２―０ アルメリア
ド
ベティス ２―１ バリェカノ
セビリア ２―１ ヘタフェ
バルセロナ １―０ Ａマドリード
▽イタリア・セリエＡ
サレルニター １―１ ト リ ノ
ナ
ラツィオ ２―２ エンポリ
スペツィア ０―０ レッチェ
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ＡＣミラン ２―２ ロ ー マ
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