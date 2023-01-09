前大統領支持者が議会侵入 ブラジル
2023年01月09日06時25分
【ブラジリア時事】ブラジルの首都ブラジリアにある連邦議会や大統領府、最高裁にボルソナロ前大統領の支持者らが８日、侵入し、破壊行為を働いた。
前大統領支持者が議会侵入 ブラジル
2023年01月09日06時25分
【ブラジリア時事】ブラジルの首都ブラジリアにある連邦議会や大統領府、最高裁にボルソナロ前大統領の支持者らが８日、侵入し、破壊行為を働いた。
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