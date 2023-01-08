サッカー元日本代表ＦＷの三浦知良（５５）が８日、宮崎市内で保有元のＪ１横浜Ｃのキャンプ初日に参加した。パス回しなどで１時間ほど汗を流し、「シーズンに向けていいコンディションをつくれるように、高いレベルの中で練習させてもらって、体と頭を整えたい」と話した。

昨季は日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）の鈴鹿ポイントゲッターズに期限付き移籍。２ゴールを挙げてリーグ最年長得点記録を更新した。

プロ３８年目を迎える今季はポルトガル２部、オリベイレンセからオファーを受けている。来月には５６歳。「やることは変わらない。同じ気持ちでサッカーに対して情熱を持って取り組む一年にしたい」と意気込んだ。