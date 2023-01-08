大相撲初場所・十両取組表（２日目）
2023年01月08日18時24分
西 東
対馬洋―湘南海
魁 勝―白鷹山
朝乃山―千代栄
島津海―貴健斗
照 強―狼 雅
英乃海―豪ノ山
北の若―千代国
栃武蔵―志摩海
大翔鵬―金峰山
荒篤山―美ノ海
炎 鵬―熱海富
欧勝馬―東白龍
大奄美―天空海
武将山―北青鵬
大相撲初場所・十両取組表（２日目）
2023年01月08日18時24分
西 東
対馬洋―湘南海
魁 勝―白鷹山
朝乃山―千代栄
島津海―貴健斗
照 強―狼 雅
英乃海―豪ノ山
北の若―千代国
栃武蔵―志摩海
大翔鵬―金峰山
荒篤山―美ノ海
炎 鵬―熱海富
欧勝馬―東白龍
大奄美―天空海
武将山―北青鵬
話題のニュース
スポーツ総合
若隆景、上々の初日 大相撲初場所(01/08 20:46)
Ｃ大阪の小菊監督「タイトル獲得を」 神戸、京都も新体制発表―Ｊリーグ(01/08 20:44)
異例の場所、集中高め 重圧背負う貴景勝―大相撲初場所(01/08 20:43)
早大、後半は敵陣入れず 全国大学ラグビー(01/08 20:29)
重責果たした相馬監督 就任１年目で頂点―帝京大・全国大学ラグビー(01/08 20:24)
阿炎、持ち味発揮 大相撲初場所(01/08 20:23)
満員御礼の初日、声援も 大相撲初場所(01/08 20:13)
ユンカー「ゴール決める」 名古屋が新体制発表―Ｊリーグ(01/08 20:10)
３８年目カズ「同じ気持ちで」 横浜Ｃキャンプ参加(01/08 20:03)
強さ支える意識の高さ 帝京大、黄金期再来か―全国大学ラグビー(01/08 19:59)
支度部屋 大相撲初場所(01/08 19:41)
誠英、粘り及ばず 高校バレー(01/08 19:32)
大逆転Ｖ引き寄せた堅守 駿台学園、多彩な攻撃も―高校バレー(01/08 19:20)
大津ら精力的にスタート ソフトバンク新人合同トレ―プロ野球(01/08 19:08)
貴景勝が白星発進 大相撲初場所初日(01/08 18:40)
池江、今井が１位 東京都新春水泳競技会―競泳(01/08 18:25)
勢藤、連日のトップ１０入り Ｗ杯ジャンプ女子(01/08 18:25)
高梨「今は下積み」 着実にジャンプ改善―Ｗ杯ジャンプ女子(01/08 18:25)
大相撲初場所・十両取組表（２日目）(01/08 18:24)
大相撲初場所・幕内取組（２日目）(01/08 18:24)
大相撲初場所・十両星取表（初日）(01/08 18:18)
大相撲初場所・幕内星取表（初日）(01/08 18:18)
大相撲初場所・幕内勝負結果 （初日）(01/08 18:18)
初の栄冠は岡山学芸館か東山か 高校サッカー、９日決勝(01/08 18:15)
斉藤「体力向上を」 新人合同自主トレ開始―プロ野球・広島(01/08 18:11)
松尾「いいスタート」 ＤｅＮＡ、新人合同トレ―プロ野球(01/08 18:09)
１位の菊地ら入寮 プロ野球・ロッテ(01/08 18:05)
鎮西、悔しい連続準Ｖ 高校バレー(01/08 17:46)
浅野「気を引き締めて」 巨人の新人選手が入寮―プロ野球(01/08 17:36)
東京ベイ、花園に大勝 ラグビー・リーグワン(01/08 17:11)
会員限定