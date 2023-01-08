西 東

対馬洋―湘南海

魁 勝―白鷹山

朝乃山―千代栄

島津海―貴健斗

照 強―狼 雅

英乃海―豪ノ山

北の若―千代国

栃武蔵―志摩海

大翔鵬―金峰山

荒篤山―美ノ海

炎 鵬―熱海富

欧勝馬―東白龍

大奄美―天空海

武将山―北青鵬