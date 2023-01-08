大相撲初場所・十両取組表（２日目）
2023年01月08日18時24分
西 東
対馬洋―湘南海
魁 勝―白鷹山
朝乃山―千代栄
島津海―貴健斗
照 強―狼 雅
英乃海―豪ノ山
北の若―千代国
栃武蔵―志摩海
大翔鵬―金峰山
荒篤山―美ノ海
炎 鵬―熱海富
欧勝馬―東白龍
大奄美―天空海
武将山―北青鵬
大相撲初場所・十両取組表（２日目）
2023年01月08日18時24分
西 東
対馬洋―湘南海
魁 勝―白鷹山
朝乃山―千代栄
島津海―貴健斗
照 強―狼 雅
英乃海―豪ノ山
北の若―千代国
栃武蔵―志摩海
大翔鵬―金峰山
荒篤山―美ノ海
炎 鵬―熱海富
欧勝馬―東白龍
大奄美―天空海
武将山―北青鵬
話題のニュース
相撲
若隆景、上々の初日 大相撲初場所(01/08 20:46)
異例の場所、集中高め 重圧背負う貴景勝―大相撲初場所(01/08 20:43)
阿炎、持ち味発揮 大相撲初場所(01/08 20:23)
満員御礼の初日、声援も 大相撲初場所(01/08 20:13)
支度部屋 大相撲初場所(01/08 19:41)
貴景勝が白星発進 大相撲初場所初日(01/08 18:40)
大相撲初場所・十両取組表（２日目）(01/08 18:24)
大相撲初場所・幕内取組（２日目）(01/08 18:24)
大相撲初場所・十両星取表（初日）(01/08 18:18)
大相撲初場所・幕内星取表（初日）(01/08 18:18)
大相撲初場所・幕内勝負結果 （初日）(01/08 18:18)
朝乃山「うれしい」 大相撲初場所(01/08 16:22)
大相撲初場所・十両勝負結果 （初日）(01/08 15:51)
落合ら８人合格 大相撲初場所新弟子検査(01/08 14:48)
初場所、８日に初日 先場所Ｖの阿炎「一番集中」―大相撲(01/07 15:21)
照ノ富士の診断書を公表 大相撲(01/07 15:21)
大相撲初場所・幕内取組（２日目）(01/07 15:05)
大相撲初場所・十両取組表（初日）(01/07 15:05)
貴景勝にのしかかる重責 ただ一人の看板力士―大相撲初場所(01/06 16:21)
横綱照ノ富士が休場 稽古再開も膝に痛み―大相撲初場所(01/06 15:21)
無欲の若元春 新小結「足元を見て」―新年、父祖に誓う（下）(01/06 11:12)
新小結琴ノ若、気負いなし 祖父の突き押し学ぶ―新年、父祖に誓う（上）(01/06 11:11)
貴景勝、初日は若元春戦 大相撲初場所(01/06 10:43)
会員限定