東京、新たに１万５１２４人感染 前週比５９００人増―新型コロナ
2023年01月08日16時58分
東京都は８日、新たに１万５１２４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約５９００人増えた。新たな死者は２８人。都基準による重症者は前日比１人増の５５人だった。
東京、新たに１万５１２４人感染 前週比５９００人増―新型コロ…
2023年01月08日16時58分
東京都は８日、新たに１万５１２４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約５９００人増えた。新たな死者は２８人。都基準による重症者は前日比１人増の５５人だった。
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