ＮＨＬ試合結果（７日）
2023年01月08日16時05分
デビルズ ４―３ レンジャーズ
ブルージャケ ４―３ ハリケーンズ
ッツ
メープルリー ４―１ レッドウイン
フス グズ
セーバーズ ６―５ ワイルド
クラーケン ８―４ セネタース
カナディアン ５―４ ブルース
ズ
キングズ ５―１ ゴールデンナ
イツ
アバランチ ３―２ オイラーズ
ブルーインズ ４―２ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（７日）
2023年01月08日16時05分
デビルズ ４―３ レンジャーズ
ブルージャケ ４―３ ハリケーンズ
ッツ
メープルリー ４―１ レッドウイン
フス グズ
セーバーズ ６―５ ワイルド
クラーケン ８―４ セネタース
カナディアン ５―４ ブルース
ズ
キングズ ５―１ ゴールデンナ
イツ
アバランチ ３―２ オイラーズ
ブルーインズ ４―２ シャークス
（時事）
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