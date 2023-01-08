ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は８日、札幌市大倉山ジャンプ競技場で個人第１１戦（ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）は１１８．５メートルと１２３．５メートルを飛び、合計１９７．３点で１０位だった。２戦連続で９位に入った勢藤優花（ヤマチューン）が日本勢最高。

伊藤有希（土屋ホーム）が１４位、丸山希（北野建設）は１７位、宮嶋林湖（松本大）は２０位。シリエ・オプセト（ノルウェー）が合計２３２．１点で今季３勝目、Ｗ杯通算４勝目を挙げた。