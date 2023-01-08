Ｇ大阪にＤＦ半田が加入 Ｊ１
2023年01月08日14時07分
Ｊ１のＧ大阪は８日、Ｊ２山形からＤＦ半田陸（２１）が完全移籍で加入すると発表した。昨季はリーグ戦３５試合に出場し、パリ五輪世代のＵ２１（２１歳以下）日本代表にも選ばれた。
Ｇ大阪にＤＦ半田が加入 Ｊ１
2023年01月08日14時07分
Ｊ１のＧ大阪は８日、Ｊ２山形からＤＦ半田陸（２１）が完全移籍で加入すると発表した。昨季はリーグ戦３５試合に出場し、パリ五輪世代のＵ２１（２１歳以下）日本代表にも選ばれた。
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