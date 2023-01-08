藤井五冠に羽生九段が挑戦 将棋の王将戦始まる―静岡
2023年01月08日14時06分
将棋の藤井聡太王将（２０）＝竜王、王位、叡王、棋聖と合わせ五冠＝に羽生善治九段（５２）が挑戦する第７２期王将戦７番勝負の第１局が８日、静岡県掛川市で始まった。藤井五冠が先手番で、９日午後に決着する見込み。
羽生九段、藤井五冠に挑戦へ タイトル１００期懸け―将棋・王将戦
令和と平成をそれぞれ代表するトップ棋士の二人がタイトルを懸けて勝負するのは初めて。
藤井五冠に羽生九段が挑戦 将棋の王将戦始まる―静岡
2023年01月08日14時06分
将棋の藤井聡太王将（２０）＝竜王、王位、叡王、棋聖と合わせ五冠＝に羽生善治九段（５２）が挑戦する第７２期王将戦７番勝負の第１局が８日、静岡県掛川市で始まった。藤井五冠が先手番で、９日午後に決着する見込み。
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