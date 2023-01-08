欧州サッカー各国リーグ（７日）
2023年01月08日09時29分
▽スペイン１部リーグ
ビリャレアル ２―１ Ｒマドリード
マジョルカ １―０ バリャドリー
ド
エスパニョー ２―２ ジローナ
ル
▽イタリア・セリエＡ
フィオレンテ ２―１ サッスオロ
ィナ
ユベントス １―０ ウディネーゼ
モンツァ ２―２ インテルミラ
ノ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（７日）
2023年01月08日09時29分
▽スペイン１部リーグ
ビリャレアル ２―１ Ｒマドリード
マジョルカ １―０ バリャドリー
ド
エスパニョー ２―２ ジローナ
ル
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